Vidéo : une boxeuse supplie son entraîneur d’arrêter le combat

A San Antonio (Etats-Unis), ce week-end, une boxeuse mexicaine a demandé à son entraîneur d’arrêter le combat alors qu’elle était totalement dominée par son adversaire.

Scène assez surprenante sur un ring. Dominée par l’Américaine Jessica McCaskill (détentrice des titres WBA, WBC, IBF, WBO, IBO et The Ring des poids welters), la Mexicaine Alma Ibarra a demandé à son entraîneur de stopper le combat de boxe.

Après trois rounds, alors qu’elle se faisait malmener par la championne, Ibarra est retournée dans son coin. Et alors que son coach l’encourage et lui donne des conseils, la boxeuse a refusé de retourner combattre.

Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles #McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022