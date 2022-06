Football : Une Américaine née sans avant-bras entre dans l’Histoire

Née sans avant-bras gauche, Carson Pickett est entrée dans l’histoire du football, mardi, en devenant la première joueuse à évoluer au sein de l’équipe des Etats-Unis malgré une différence de membre.

Une rencontre historique. Lors du match amical entre les Etats-Unis et la Colombie, mardi soir, Carson Pickett a non seulement honoré sa première sélection avec l’équipe nationale féminine, mais elle est également devenue la première joueuse avec une différence de membre à évoluer avec la sélection américaine.







Tonight, @Cars_Pickett16 will be the first-ever player with a limb difference to earn a #USWNT cap! pic.twitter.com/Ru2KhHj3EP — U.S. Soccer WNT (@USWNT) June 29, 2022

Âgée de 28 ans, la défenseuse, qui était titulaire et a joué tout le match lors de la victoire des Championnes du monde en titre, est née sans avant-bras gauche. Mais son handicap ne l’a pas empêchée d'avoir une riche carrière jusqu’à maintenant. La joueuse des North Carolina Courage a récemment disputé sa 100e rencontre en National Women’s Soccer League (NWSL) depuis 2016 et a même été nommée dans le meilleur onze de la ligue américaine de football féminin au mois de juin. Et elle est désormais internationale.

«Un rêve qui devient réalité», a écrit sur son compte Twitter l’Américaine, dont la performance a été appriéciée par son sélectionneur. «Carson s'est très bien comportée à l'entraînement la semaine dernière et avec la gestion des minutes d’Emily Fox que nous avions, nous avons pensé que Carson serait une bonne remplaçante, et je suis heureux qu'elle ait pu être performante pendant 90 minutes», a déclaré Vlatko Andonovski à la fin de la rencontre.

Cette première sélection en appelle désormais d’autres, alors que l’équipe féminine des Etats-Unis, qui reste sur 69 matchs sans la moindre défaite, va entamer les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août 2023), et les Jeux Olympiques 2024 à Paris.