«Il doit venir ici» : Thiago Silva attend Neymar à Chelsea

Alors que l’avenir de Neymar est très incertain au PSG et qu’un départ n’est pas à exclure, Thiago Silva a invité son compatriote à le rejoindre à Chelsea.

Bientôt réunis ? Thiago Silva et Neymar pourraient à nouveau évoluer ensemble, mais cette fois sous le maillot de Chelsea. C’est en tout cas le souhait du défenseur brésilien. Alors que l’avenir de l’ancien barcelonais est très incertain au PSG, qui ne le retiendra pas en cas d’offre intéressante, Thiago Silva a invité son ancien coéquipier à Paris et son partenaire en équipe du Brésil à le rejoindre chez les Blues.

«Il faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations», a confié l’ancien capitaine parisien.

CAPITÃO CONVOCOU PRO CHELSEA? Em evento no Recife, Thiago Silva disse torcer pra que o Chelsea se acerte com o Neymar. E quem não torceria, hein? #Chelsea #ThiagoSilva #Neymar pic.twitter.com/6B97MIIv9X — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) June 28, 2022

Chelsea et son nouveau propriétaire milliardaires Todd Boehly passeront-ils à l’action ? La formation anglaise fait en tout cas partie des rares clubs disposant des moyens nécessaires pour s’attacher ses services et susceptibles d’intéresser le n°10 parisien, qui retrouverait non seulement Thiago Silva mais aussi Thomas Tuchel.

Deux arguments qui pourraient convaincre Neymar de changer d’air cinq ans après son arrivée à Paris pour 222 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, l’international brésilien sort d’une saison difficile, marquée par des prestations décevantes et de nouvelles blessures. Et s’il avait clamé son intention de rester à Paris pour remporter la Ligue des champions, les récentes déclarations du président Nasser al-Khelaïfi lui ont fortement déplu.

De quoi revoir sa position et envisager un transfert ? Si la tendance, à l’heure actuelle, n’est pas à un départ, les deux parties étant prêtes à poursuivre l’aventure pendant encore au moins une saison d’autant que Christophe Galtier souhaiterait le conserver, les prochains rendez-vous avec la direction parisienne devrait permettre d’en savoir davantage.