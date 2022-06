Coupe du monde 2022 : Josh Cavallo a peur de se rendre au Qatar après son coming-out

L’Australien Josh Cavallo, qui avait révélé publiquement son homosexualité il y a quelques mois, a confié jeudi sa crainte de se rendre au Qatar pour disputer la Coupe du monde de football.

Près de neuf mois après son coming-out, Josh Cavallo, qui n’est pas certain de disputer la Coupe du monde avec l’Australie, a révélé jeudi craindre pour sa vie.

Alors que de nombreux supporters craignent de ne pas pouvoir profiter pleinement de l’événement en raison des interdictions concernant l’alcool ou les relations sexuelles hors mariage, le jeune milieu de terrain australien (22 ans) a évoqué l’intolérance du pays du Golfe vis-à-vis de l’homosexualité.

«Je veux montrer que c’est bon pour tout le monde, a-t-il expliqué à Sky Sports. Ce n’est pas juste OK pour Josh Cavallo parce qu’il est footballeur et qu’il est protégé. Je veux que ce soit OK pour ces personnes tous les jours.»

