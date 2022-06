Finale de la Ligue des champions : des supporters du Real ont reçu des amendes pour avoir porté le maillot du club dans Paris

Des supporters du Real Madrid ont reçu des amendes des autorités françaises pour avoir porté le maillot de leur club dans les rues de Paris avant la finale de la Ligue des champions, le 28 mai dernier, contre Liverpool au Stade de France, a rapporté le quotidien espagnol AS.

Désagréables surprises pour des fans du Real Madrid. Un peu plus d’un mois après la finale de la Ligue des champions, qui avait suscité une vive polémique en raison des débordements aux abords du Stade de France, un petit groupe de supporters madrilènes a reçu des amendes émanant des autorités françaises, a révélé, ce jeudi, AS. Alors qu’ils étaient vêtus avec le maillot du club espagnol dans le centre de Paris, ils ont été contrôlés par des policiers sur les Champs-Elysées. Et après avoir présenté leur carte d’identité, ils ont été libres de repartir et de reprendre leur route.

Mais s’ils pensaient avoir subi un simple contrôlé d’identité par mesure de sécurité, ils ont reçu à leur domicile une amende d’un montant de 135 euros (375 euros en cas de majoration). La raison : «manifestation interdite sur la voie publique». «De passage sur les Champs-Élysées, des policiers nous ont arrêtés et nous ont demandés notre carte d’identité. Nous leur avons donné car nous n’avions rien à cacher (…). À notre grande surprise, un mois plus tard, nous avons reçu deux amendes pour, selon eux, avoir manifesté sans autorisation», a confié l’un des supporters au média espagnol en fournissant une photo de la contravention.

Un chapitre de plus au fiasco

«Nous étions avec nos maillots et nos drapeaux dans la rue, comme des milliers d’autres ! Nous ne chantions même pas ! (…) On ne sait pas quoi faire», a précisé ce supporter complétement désespéré. Et d’autres supporters pourraient également avoir reçu une amende pour la même raison. «Je ne sais pas si la même chose est arrivée à d'autres clubs de supporters ou à d'autres supporters, mais j'ai vu beaucoup d’entre eux se faire contrôler et demander leur carte d’identité en même temps que nous», a-t-il ajouté.

Cette révélation est un énième épisode fâcheux de cette finale qui a tourné au fiasco à Saint-Denis. Avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool, les dysfonctionnements s’étaient accumulés entre engorgements aux points de contrôle, défauts de formation des stadiers, faux billets ou encore intrusions. Et ces failles dans l’organisation avaient provoqué de nombreux débordements et incident aux abords de l’antre dyonisienne, ainsi qu’un immense tollé en France comme en Espagne et en Angleterre.