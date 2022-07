OM : tout savoir sur Igor Tudor, le nouvel entraîneur de Marseille

Le Croate Igor Tudor a été nommé entraîneur de l'OM, lundi en remplacement de Jorge Sampaoli. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Ancien joueur de la Juventus Turin notamment, Igor Tudor prend place sur le banc de l’Olympique de Marseille en remplacement de l’Argentin Jorge Sampaoli. Libre de tout contrat, le technicien croate s’est engagé pour deux ans avec le club olympien.

L'Olympique de Marseille annonce aujourd'hui la signature d'au poste d'entraîneur.





Libre de tout contrat, le technicien croate s’est engagé pour deux ans avec le club olympien.





Après le surprenant départ du technicien argentin vendredi, Pablo Longoria, le président du club olympien avait indiqué avoir «un candidat en tête, une piste privilégiée». Cette piste était donc celle de celui qui occupait le poste d’entraîneur du Hellas Vérone en Italie.

«Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l'accueillir dans notre club, a confié Frank McCourt, propriétaire de l’OM. Igor est un homme combatif, comme il l'a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur. Formé à Split, je suis convaincu qu'il se sentira chez lui à Marseille. De plus, son expérience d'entraîneur au Galatasaray et au PAOK, ainsi qu'à la Juventus en tant que joueur, l'ont préparé au niveau de passion qui définit et unit notre club et sa ville. Mais avant tout, comme il l'a récemment prouvé à l'Hellas Vérone, Igor est un authentique leader qui propose une vision audacieuse du foot, qui ne recule devant aucun défi et qui est déterminé à rechercher l'excellence.»

Saison 2020-2021 Hélas Vérone c'est 38 matchs disputés, 65 buts marqués pour 59 buts encaissés.





14 victoires



11 défaites



11 matchs nuls





Palmarès d'Igor Tudor



Süper Lig : 2018



Coupe de Croatie : 2012





Cet ancien défenseur international de 44 ans sort d'une saison réussie en Serie A avec le Hellas Vérone. En battant notamment la Juventus, la Roma ou la Lazio, son équipe a terminé à la neuvième place du championnat d'Italie, en ayant la cinquième meilleure attaque.

Ancien international croate (55 sélections, 3 buts), Igor Tudor a évolué en club avec Didier Deschamps et Zinédine Zidane, mais aussi en sélection aux côtés d'Alen Boksic, et a donc déjà entendu parler de Marseille.

Il est devenu entraîneur de la sélection croate en 2012 et a dirigé plusieurs clubs : l'Hajduk Split, le PAOK Salonique en Grèce, Karabukspor et Galatasaray en Turquie, avant de rejoindre l'Italie. Passé par l'Udinese, il a ensuite été nommé adjoint de la Juve avec Andrea Pirlo.

S’il n’a jamais entraîné en Ligue des champions, Tudor connaît bien la pression des clubs. Adepte d'un pressing très agressif et d'une défense à trois, il a pris l’habitude de faire évoluer son équipe en 3-4-2-1. Cela fonctionnera-t-il à l’OM ? La réponse dans les prochaines semaines.