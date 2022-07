Tour de France 2022 : horaires, kilomètres, villes… Tout savoir sur la 4e étape

La 4e étape du Tour de France aura lieu ce mardi 5 juillet, avec un départ de Dunkerque et une arrivée à Calais. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette première étape dans l’Hexagone.

Distance

La 4e étape du Tour de France 2022, entre Dunkerque et Calais, sera longue de 171,5 kilomètres sur un parcours accidenté, avec six cols de 4e catégorie au programme. Et la dernière difficulté, la côte du Cap Blanc-Nez (900m à 7,5%), pourrait sourire à un puncheur.

Villes traversées

Cette 4e étape est la première dans l’Hexagone. Le peloton, qui partira de la place du Centenaire à Dunkerque, traversera les villes de Wormhout, Saint-Omer, Remilly-Wirquin, Licques ou encore Alembon jusqu’à l’arrivée à Calais.

Horaires

Le départ de cette 4e étape sera donné à 13h30 de Dunkerque pour une arrivée à Calais estimée à 17h24 à une allure moyenne de 44 km/h.