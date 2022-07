UFC : Francis Ngannou indigné par le drame des migrants à Melilla

Francis Ngannou, champion de l’UFC, a fait part de sa colère après le décès de 23 migrants africains, il y a quelques jours dans l’enclave espagnole de Melilla, située au Maroc.

Passé par Melilla il y a une dizaine d’années avant d’arriver à Paris et de lancer sa carrière MMA, le Camerounais Francis Ngannou, patron des poids lourds de l’UFC, a publié un long thread sur Twitter pour s’indigner du décès de 23 migrants dans l’enclave espagnole située au Maroc.

«Les gens du monde, les fans, les amis, s’il vous plaît, comprenez pourquoi c’est si difficile pour moi d’être témoin de tout ça. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a à peine neuf ans, j’aurais pu être l’une de ces personnes qui a tragiquement tout perdu dans une tentative de recherche d’une vie meilleure. Je connais cet endroit précis», a lancé le Camerounais.

tragically lost everything in an attempt to seek a better life for themselves and their families. I am familiar with this exact location. ⁣



⁣



You have to understand, had I not attempted this very thing myself, you wouldn’t know me. I wouldn’t have been able to become a World pic.twitter.com/6CRP2d6gE5

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) July 2, 2022