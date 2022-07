UFC : Khabib Nurmagomedov invite Ciryl Gane au Daghestan pour travailler sa lutte

Khabib Nurmagomedov, intronisé samedi au UFC Hall of Fame, a donné son avis sur le Français Ciryl Gane et l’a invité à venir s’entraîneur chez lui, au Daghestan, pour travailler sa lutte.

Légende de l’UFC, désormais à la retraite, Khabib Nurmagomedov a conseillé au Français Ciryl Gane de venir s'entraîner au Daghestan afin de s’améliorer en lutte.

Une invitation de grande classe. Battu par Francis Ngannou en janvier pour le titre UFC des poids lourds, le «Bon Gamin», réputé pour sa puissance de striker (combattant privilégiant les coups), avait subi la lutte du Camerounais et s’était donc incliné logiquement par décision.

De retour le 3 septembre à l'UFC Paris

Lors de la soirée de lancement de l’UFC Hall of Fame, le panthéon de la discipline, l’invaincu Khabib Nurmagomedov a alors répondu aux questions des journalistes présents. Et a trouvé la solution pour que le natif de La Roche sur Yon, qui combattra le 3 septembre à l’UFC Paris contre Tai Tuivasa, devienne encore plus fort en lutte.

«Ciryl, viens au Daghestan, a-t-il lancé à Canal + Afrique. Tu dois venir au Daghestan pour un stage d'entraînement de plusieurs mois (...) Son dernier combat a montré ses faiblesses. Il est le bienvenu au Daghestan avec son coach s'ils le souhaitent. Nous pourrons parler et je peux t'arranger tout ce qu'il te faut.»

«Nous avons beaucoup de poids lourds qui pourraient l'affronter et après quelques années, il pourrait devenir le champion», a conclu l’ancien champion. L’invitation est lancée.

