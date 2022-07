Christophe Galtier : ce qu’il faut savoir du nouvel entraîneur du PSG

Christophe Galtier a été nommé entraîneur du PSG en succession de Mauricio Pochettino. Voici ce qu’il faut savoir du nouveau technicien parisien.

Un Marseillais à la tête du PSG. Si de nombreux supporters de la capitale s’attendaient à voir arriver sur le banc de leur club de cœur Zinédine Zidane, il y a encore quelques jours, c’est finalement Christophe Galtier qui est l’heureux élu. Il s'est engagé pour deux saisons et devient le 31e entraîneur de Paris.

Agé de 55 ans, il a récemment quitter l’OGC Nice où il n’aura passé qu’une saison emmenant les Aiglons à la cinquième place de Ligue 1, synonyme de Ligue Europa la saison prochaine, et en finale de la Coupe de France (perdue contre Nantes).

Avant son aventure sur la promenade des Anglais, Christophe Galtier, qui animera sa première séance d'entraînement au Camp des Loges mardi après sa présentation au Parc des Princes, avait passé trois ans et demi dans le Nord, à Lille. Installé en décembre 2017 alors que les Dogues pointaient à la 18e place du championnat de France après un début de saison très compliqué avec Marcelo Bielsa, le Marseillais a relevé le club nordiste. Avec un jeu très alléchant, il a mené son équipe en Ligue des champions mais surtout vers le titre de champion de France 2021, devançant le PSG d’un petit point.

Gérer les stars et emmener le PSG au sommet de l'Europe

Un véritable exploit pour celui qui a commencé sa carrière d’entraîneur du côté de Saint-Etienne en 2009 après avoir longtemps été l’adjoint d’Alain Perrin. Il est d’ailleurs resté chez les Verts jusqu’en 2017 et a remporté la Coupe de la Ligue 2013.

Avant sa carrière de technicien, Christophe Galtier en a eu une de joueur. Milieu de terrain défensif, il a commencé à jouer au football aux Sports Olympiques Caillolais, club qui a révélé de nombreux joueurs comme Eric Cantona. Et à 16 ans, il a intégré le centre de formation de l’OM. Il a ensuite porté les maillots de Lille, Toulouse, Angers, Nîmes et tenté des expériences à l’étranger comme Monza (Italie) et Liaoning Yuandong (Chine).

Régulièrement appelé en équipe de France espoirs, Galtier a remporté l’Euro espoirs 1989 avec Eric Cantona, Laurent Blanc, Stéphane Paille ou encore Alain Roche. Mais il n'a pas été par la suite sélectionné en équipe de France A.

Père de deux enfants, celui qui a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2013 (avec Carlo Ancelotti), 2019 et 2021, se retrouve devant son plus grand défi au PSG.

Le successeur de Pochettino devra montrer sa capacité à gérer un effectif de stars (Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi pour ne citer qu’eux) et aura la lourde tâche d’emmener vers le sommet de l’Europe cette équipe en Ligue des champions. S'il y parvient, ce sera finalement le Marseillais inattendu qui aura conquis Paris.