Angleterre : deux nouvelles accusations de viol contre le footballeur de renommée internationale arrêté à Londres

Le footballeur international évoluant dans le championnat d’Angleterre et arrêté lundi à Londres pour une agression sexuelle est visé par deux nouvelles accusations de viol.

Rebondissement dans la nouvelle affaire qui agite le monde du ballon rond en Angleterre. Le joueur international, évoluant en Premier League, qui a été arrêté lundi dans le nord de Londres dans une enquête pour agression sexuelle, est visé par deux nouvelles accusations de viol d'une deuxième femme, a fait savoir la police britannique.

Les faits, qui lui seraient reprochés, remonteraient à avril et juin 2021 et ces nouvelles révélations ont été faites alors qu'il se trouvaient entre les mains des autorités. «Pendant sa détention, il a été de nouveau arrêté, soupçonné de deux viols qui auraient été commis en avril et en juin 2021 contre une autre femme», a indiqué Scotland Yard dans un communiqué relayé par les médias anglais.

Le joueur, dont l'identité n'a pas été révélée et qui a été libéré sous caution jusqu'au mois d'août, avait été placé en garde à vue pour être interrogé au sujet d'une première agression présumée qui aurait eu lieu le mois dernier. Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de son équipe de Premier League avait été menotté et arrêté après l'arrivée de six voitures de police dans son manoir de plusieurs millions de livres alors qu'il dormait.

Méditerranée et ecchymoses

Son club aurait été contacté par le Telegraph et serait au courant de l'arrestation du joueur, mais aurait refusé de commenter.

Selon des informations venant du quotidien espagnol Mundo Deportivo, les faits se seraient déroulés en Méditerranée en juin. Une femme d’une vingtaine d’années a montré à la police des photos d’ecchymoses.

Si le nom du joueur, qui serait âgé de 29 ans, n’est pas connu, des informations le concernant ont toutefois été dévoilées pour essayer de le reconnaître. D’après le média britannique, le joueur est de renommée internationale et doit participer à la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain.