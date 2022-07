Vidéo : le pénalty complètement manqué de l’ancien marseillais Dario Benedetto

Très maladroit face aux Corinthians, Dario Benedetto a manqué un penalty, puis a envoyé son tir au but largement au-dessus des cages, précipitant l’élimination de Boca Juniors, mardi, en 8e de finale retour de la Copa Libertadores.

Soirée à oublier pour Dario Benedetto. Si son retour à Boca Juniors était jusque-là assez convaincant, avec 12 buts en 24 rencontres, l’ancien attaquant de l’OM est passé au travers de son match et a précipité l’élimination de son équipe face aux Corinthians, mardi, en 8e de finale retour de la Copa Libertadores (0-0, 5-6 aux t.a.b).

L’Argentin a fait preuve d’une incroyable maladresse devant le but. Alors qu’il a eu plusieurs opportunités d’ouvrir le score, il a expédié un penalty sur le poteau et manqué deux occasions nettes. Mais ce n’est pas tout. Au cours de la séance de tirs au but, il a complétement manqué sa tentative et envoyé le ballon directement dans les tribunes de la Bombonera.

Darío Benedetto had a chance to win the tie for @BocaJrsOficial, but sent his penalty into the supporters! pic.twitter.com/j0DQncSZoQ

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) July 6, 2022