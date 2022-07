Japon : le but de l’année inscrit par Everaldo avec les Kashima Antlers (vidéo)

Everaldo, attaquant brésilien des Kashima Antlers, club japonais, a inscrit un but exceptionnel ce jeudi 7 juillet.

Le Brésilien Everaldo, qui évolue aux Kashima Antlers, a permis à son équipe de décrocher un précieux point du match nul jeudi grâce à un but incroyable.

WHAT A GOAL!





EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! pic.twitter.com/vedfFfyYjS

— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) July 6, 2022