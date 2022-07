Tour de France 2022 : l’impressionnante chute provoquée par un spectateur (vidéo)

Un spectateur, présent mercredi sur le bord de la route de la 5e étape du Tour de France, a provoqué une impressionnante chute, qui a causé les abandons de Daniel Oss et Michael Gogl.

La 5e étape du Tour de France sur les pavés du nord a fait beaucoup de dégâts. Plusieurs coureurs se sont retrouvés à terre. Du leader Wout van Aert à son coéquipier Primoz Roglic en passant par Peter Sagan ou encore Anthony Turgis. C’est le cas aussi de Daniel Oss et Michael Gogl. A l’origine, un spectateur un peu trop imprudent.

Présent dans le 3e secteur pavé de la journée, l’homme encourageait les coureurs au fur et à mesure de leur passage. Mais alors qu’il empiétait un peu trop sur la route, il n’a pas vu arriver Daniel Oss qui roulait sur le bas-côté. Et lancé à pleine vitesse, l’Italien n’a pu éviter le spectateur et l’a percuté très violemment.

Dans sa chute, le coureur de l’équipe TotalEnergies a entraîné l’Autrichien Michael Gogl, incapable de se relever et qui a été contraint d’abandonner. Les premiers examens effectués ont révélé une fracture de la clavicule et de l’os iliaque, nécessitant une intervention chirurgicale.

S’il a fini l’étape tant bien que mal à la 154e place, Daniel Oss a lui aussi dû se retirer ce jeudi avant le départ de la 6e étape à Binche (Belgique). «Les examens complémentaires ont mis en évidence une fracture d’une vertèbre cervicale nécessitant une immobilisation pour quelques semaines. Daniel Oss est donc contraint de quitter le Tour de France», a annoncé son équipe. De son côté, le spectateur qui a provoqué la chute se porterait bien, selon les organisateurs.