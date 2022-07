Wimbledon : Novak Djokovic en finale

Le triple tenant du titre Novak Djokovic s'est qualifié ce vendredi pour la finale de Wimbledon en battant le Britannique Cameron Norrie (12e mondial) 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Il tentera de décrocher son septième titre sur le gazon londonien.

Après 2h34 de jeu, Novak Djokovic s'est imposé face à Cameron Norrie et se hisse pour la 32e fois en finale d'un Grand Chelem. Surpris au début du match, le Serbe a ensuite nettement haussé son niveau et étouffé le Britannique devant son public 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN

