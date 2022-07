France-Italie à l’Euro féminin 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour ses débuts à l’Euro 2022 en Angleterre, l’équipe de France féminine de football sera opposée, ce dimanche 10 juillet, à l’Italie. Voici le programme TV complet.

Les Bleues vont entrer directement dans le vif du sujet. Pour leur premier match à l’Euro 2022, reporté d’un an à cause de la pandémie, les filles de Corinne Diacre seront opposées à l’Italie (14e au classement Fifa), qui est leur principale adversaire dans la poule D. Et le résultat de ce choc pourrait en grande partie conditionner l’issue du groupe avant les confrontations face à la Belgique (14 juillet) et l’Islande (18 juillet).

En quête de leur premier titre majeur, trois ans après la désillusion du Mondial en France et l’élimination en quarts de finale contre les Etats-Unis, les coéquipières de Wendie Renard, qui se sont fixé comme objectif d’aller en finale, ne devront pas se manquer et ont conscience de l’importance de ce premier rendez-vous pour bien se lancer dans la compétition.

«Il faudra démarrer fort face à l’Italie qui est sur une pente ascendante depuis 2019», a insisté sur le site de la FFF Corinne Diacre, qui se méfie des Belges «fortes de certaines individualités comme Janice Cayman» et de l’équipe d’Islande «au profil athlétique et qui a fait nul face aux vice-championnes olympiques suédoises lors des qualifications.»

«Un Championnat d’Europe est une compétition très homogène en termes de niveau, certainement plus qu’une Coupe du Monde. Les équipes progressent toutes et aucun de ces trois adversaires ne devra être ni ne sera pris à la légère», a ajouté la sélectionneuse tricolore. Et ça commence dimanche face aux Italiennes.

Programme TV

France-Italie

Euro féminin 2022

Dimanche 10 juillet

A suivre en direct à partir de 21h sur Canal+ et TF1