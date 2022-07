Real Madrid : le joueur Federico Valverde a été drogué et volé à Ibiza

Federico Valverde, joueur du Real Madrid, a été drogué puis volé lors de son séjour en famille du côté d’Ibiza.

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a été victime d’une terrible mésaventure en étant drogué et volé sur l’île espagnole d’Ibiza.

Accompagné de sa femme, son fils et quelques amis, le Madrilène, qui a réalisé le double Liga-Ligue des champions cette saison avec son club, était en train de paser quelques jours de repos avant la reprise.

Sur son compte Instagram, la compagne du joueur, la journaliste, Mina Bonino, a raconté toute l’histoire, samedi. Elle affirme qu’environ 10 000 euros ont été volés.

«Le lendemain, je ne pouvais même plus me lever. J’ai envoyé un message à Leslie (une amie) pour qu’elle emmène mon fils parce que tout me bouleversait. Je me sentais très mal, mais j’ai pensé que c’était parce que je suis très paresseuse et en très mauvaise condition physique», a-t-elle d'abord expliqué.

«Les agents de l'immobilier [...] nous ont dit que la nourriture pouvait être empoisonnée et qu'ils pensaient que c'était le chef, alors ils nous ont emmenés à l'hôpital pour faire des tests de dépistage, a-t-elle détaillé. Les tests devait montrer la présence de cocaïne, marijuana, ecstasy, amphétamines ou d'antidépresseurs dans le sang, mais tout était négatif. Tout cela était très subtil pour qu'ils saccagent notre maison et que je ne le sache pas. Nous avons passé notre premier jour à l'hôpital [...]»

La journaliste a indiqué que tout semblait être parfaitement exécuté et qu’il s’agissait sûrement d’un coup rondement préparé. «Tout était très subtil pour qu’ils puissent nous dévaliser sans qu’on le sache. On a passé notre premier jour à l’hôpital. On a été volés par une connaissance qui m’a vue dormir toute nue et c’est ce qui me dérange le plus», a-t-elle conclu.