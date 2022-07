UFC : un combattant veut affronter… Rafael Nadal

Rafael Fiziev, vainqueur de son combat dans la nuit de samedi à dimanche à l’UFC Fight Night, a demandé à affronter la star du tennis… Rafael Nadal.

Des courts de tennis aux octogones ? Rafael Nadal s’est vu proposer un combat par le kirghiz Rafael Fiziev, vainqueur à l’UFC Vegas 58, dans la nuit de samedi à dimanche.

Après sa victoire contre l’expérimenté brésilien Rafael Dos Anjos par KO au 5e round, le combattant du Kirghizistan (29 ans) a demandé avec un grand sourire au champion de Roland-Garros de monter dans la cage de MMA.

«On sait qui est le meilleur Rafael à l’UFC maintenant, a-t-il lancé faisant sourire le commentateur et le public de Las Vegas. Maintenant, je veux savoir qui est le meilleur Rafael dans le monde du sport ! Rafael Nadal viens, allez !»

Rafael Fiziev a enchaîné son sixième succès à l’UFC et devient un vrai prétendant à la ceinture chez les légers.

De son côté, Rafael Nadal, qui a remporté en juin son 14e Roland-Garros, vient d’abandonner avant sa demi-finale à Wimbledon à cause d’une blessure aux abdominaux. Et avec son problème au pied, pas certain qu’il soit capable de rentrer dans un octogone.

