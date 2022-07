Tour d’Espagne 2022 : Julian Alaphilippe au départ de la Vuelta

Non retenu pour le Tour de France, Julian Alaphilippe, victime d’une lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, reprendra la compétition à la fin du mois et sera au départ du prochain Tour d’Espagne.

Julian Alaphippe connait son programme pour les prochaines semaines. Le double champion du monde tricolore, qui n’avait pas été retenu par son équipe Quick Step-Alpha Vinyl pour le Tour de France, sera notamment au départ du Tour d’Espagne (19 août-11 septembre) à Utrecht (Pays-Bas) dans un peu plus d’un mois. Il s’agira seulement de sa 2e participation à la Vuelta après 2017.

«Julian sera bien au départ de la prochaine Vuelta. Pour instant, il s’entraîne et il est très relax. Il se sent beaucoup mieux physiquement» a assuré, ce lundi, à L’Equipe le manager de Quick Step-Alpha Vinyl Patrick Lefévère. Mais avant le Tour d’Espagne, Julian Alaphilippe participera au Tour de Wallonie (23-27 juillet) puis il enchaînera ensuite avec la Clasica San Sebastian (30 juillet), qu’il a remportée en 2018, et le Tour de l’Ain (9-11 août).

Le Français avait été sérieusement blessé après une lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier. Depuis, il n’a recouru que le 26 juin lors des Championnat de France sur route, terminant à une honorable 13e place après avoir travaillé pour son coéquipier et futur vainqueur Florian Sénéchal.

Mais son équipe avait jugé qu’il était encore trop juste physiquement pour prendre part à la Grande Boucle et être performant sur trois semaines. Ce qui ne semble être le cas deux semaines plus tard, d’autant qu’il a encore un mois devant lui pour se peaufiner sa préparation.