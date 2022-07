Vidéo : le plus gros raté de l’histoire du football au Canada

Une incroyable occasion de but manquée par un attaquant a eu lieu lors d’un match de football au Canada.

Comment est-ce possible ? Lors d’un match opposant le Valour FC et le Wanderers FC, au Canada, un un joueur a dégagé le ballon avant qu’il ne franchisse la ligne.

William Akio va en faire des cauchemars. A la 18e minute de jeu, l’attaquant soudanais a dégagé le ballon alors que son équipe allait ouvrir le score. Incompréhension totale dans les rangs du Valour FC et des spectateurs.

WHAT DID WE JUST WITNESS!?





One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line #FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss

— OneSoccer (@onesoccer) July 10, 2022