France-Belgique à l’Euro féminin 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Vainqueur contre l’Italie pour son entrée dans la compétition (5-1), l’équipe de France affronte, ce jeudi 14 juillet, la Belgique pour son deuxième match à l’Euro féminin 2022. Voici le programme TV.

Aux Bleues d’enchaîner. Quatre jours après son large succès pour son entrée en lice à l’Euro féminin 2022 face à l’Italie (5-1), l’équipe de France est opposée à la Belgique, ce jeudi, pour son 2e match dans la compétition. Un rendez-vous qui pourrait permettre aux filles de Corinne Diacre de décrocher déjà leur billet pour les quarts de finale en cas de nouveau succès.

Mais si elles ont fait le plein de confiance avec cette entame tonitruante, elles ne veulent pas céder à l’euphorie avant la rencontre face aux Belges, qui ont fait match nul contre l’Islande (1-1). «Pour l’instant, on n’a rien gagné. C’est une très belle entame mais l’objectif, c’est le 31 juillet», date de la finale à Wembley, a rappelé Grace Geyoro. D’autant que les Tricolores ont connu une 2e période un peu plus compliquée.

Et elles savent parfaitement qu’une entame réussie ne garantit rien. La Coupe du monde 2019 en est le parfait exemple avec une facile victoire d’entrée contre la Corée du Sud (4-0) avant une élimination en quarts de finale. «Il faudra rééditer les mêmes efforts lors des 2e et 3e matchs du groupe, et après on pourra attaquer une autre compétition», a insisté la capitaine Wendie Renard. «On n’en était qu’à la première marche des six qu’on s’est fixées», a confié de son côté la sélectionneuse Corinne Diacre, demandant à ses joueurs de «rester humbles, concentrées et mesurées.» Le meilleur moyen de poursuivre sur leur lancée.

Le programme TV

France-Belgique



Euro féminin 2022



Jeudi 14 juillet



A suivre en direct à partir de 21h sur Canal+ et TF1