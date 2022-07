Tour de France 2022 : Magnus Cort Nielsen s'offre la 10e étape, Tadej Pogacar sauve son maillot jaune

Le Danois Magnus Corte Nielsen a remporté, mardi au sprint, la 10e étape du Tour de France 2022 entre Morzine et Megève. Tadej Pogacar a sauvé son maillot jaune pour 11 secondes.

Le Danois Magnus Cort Nielsen de la formation EF Education a remporté la 10e étape du Tour de France, mardi à l'altiport de Megève, à l'issue d'une étape interrompue pendant près d'un quart d'heure par une manifestation de militants pro-climat.

Cort Nielsen, porteur du maillot à pois pendant quelques jours au début de la Grande Boucle et qui a fait le show avec son look détonnant, a devancé de peu l'Australien Nick Schultz sur la rampe d'arrivée. Il s'offre sa deuxième victoire sur le Tour quatre ans après la première.

A slow-motion look at that incredibly tight battle for the line between @MagnusCort and @nick_schultz5!





Admirez au ralenti le sprint au coude à coude entre @MagnusCort et @nick_schultz5 !#TDF2022 pic.twitter.com/PJ15rx560Y

— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022