Tour de France 2022 : un coéquipier de Tadej Pogacar testé positif au Covid-19 et autorisé à prendre le départ

Coéquipier du maillot jaune Tadej Pogacar, Rafal Majka a été autorisé à prendre le départ de la 10e étape du Tour de France, ce mardi, malgré un test positif au Covid-19.

La menace plane au-dessus de Tadej Pogacar. Après Vegard Stake Laengen, le maillot jaune a perdu un 2e coéquipier, ce mardi, en la personne de George Bennett. Comme le Norvégien, le grimpeur néo-zélandais a été positif au Covid-19 et n’a pas été autorisé à prendre le départ de la 10e étape à Morzine. Et Pogacar a failli être privé de l’un de ses fidèles lieutenants avec Rafal Majka.

Le Polonais a lui aussi subi un test positif au Covid-19, mais il a reçu le feu vert pour continuer la course en raison d’une faible charge virale. «Il est asymptomatique et l’analyse de son PCR a révélé qu’il avait un très faible risque d’infectiosité, similaire au cas de Bob Jungels plus tôt dans la course», a expliqué le médecin de l’équipe UAE Adrian Rotunno.

«Conformément au protocole, nous l’avons signalé à l'équipe médicale de l’Union cycliste internationale (UCI) ce matin, qui a autorisé Rafal à prendre le départ juste avant le départ de la course», a ajouté le docteur qui va suivre de près la situation de Malka.

Mais l’inquiétude est de plus en plus grande pour l’équipe UAE et Tadej Pogacar. Vainqueur de deux étapes lors de cette 109e édition, le Slovène n’est plus qu’entouré par cinq coéquipiers pour les deux dernières semaines de course et les étapes de montagne. Et il n’est pas à l’abri d’être rattrapé à son tour par le Covid-19. «C’est vraiment une situation préoccupante. Le Covid peut tout ruiner dans le Tour», avait-il notamment déclaré ce week-end. Ses craintes sont de plus en plus justifiées.