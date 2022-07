Mondiaux d’athlétisme 2022 : TV, stars, programme… tout savoir sur les championnats d’Eugene

Les championnats du monde d’athlétisme 2022 se déroulent à Eugene, aux Etats-Unis, du 15 au 24 juillet. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand ont lieu ces Mondiaux d’athlétisme ?

Pour la première fois de l’histoire, les Etats-Unis accueillent les 18es championnats du monde d’athlétisme. La compétition aura lieu dans le stade Hayward-Field d'Eugene (Oregon) du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet. A noter que ce stade situé dans le campus de l'université d'Oregon, le Hayward Field accueille des meetings d’athlétisme depuis 1921.

Quel est le décalage horaire ?

Entre l’Oregon, où se situe Eugene, et la France, il y a un décalage horaire de 9 heures.

Les Français en lice

44 athlètes français (31 hommes et 13 femmes) seront présents lors de ces Mondiaux d’athlétisme 2022. Ils ne seront que 28 en individuels.

Quelles sont les chances de médailles tricolores ?

Les principales chances de médailles françaises seront Kevin Mayer, Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zoya, Renaud Lavillenie, Quentin Bigot, Rénelle Lamote, Cyréna Samba-Mayela, Gabriel Tual et Benjamin Robert.

Quelles épreuves ?

Entre les très suivis 100 mètres, 200 mètres, les relais ou encore le concours de la perche, il y aura 24 épreuves lors de ces Mondiaux d’athlétisme.

Les stars présentes

Habitué à voir un sprinteur en tête d’affiche, l’athlétisme sera surtout représenté par le perchiste Armand Duplantis. Le champion olympique suédois vise un premier titre mondial. La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce (35 ans) sera en quête d'un cinquième titre mondial sur 100 m.

A domicile, les Américains Christian Coleman et Fred Kerley voudront briller sur 100 m face au champion olympique de Tokyo l’Italien Marcell Jacobs. Le Marocain Sofiane El Bakkali, champion olympique du 3000 m steeple, rêve du sacre mondial désormais. Si le Norvégien Karsten Warholm et l’Américaine Sydney McLaughlin (400 m haies) seront suivis, les regards seront tournés vers Allyson Felix qui va disputer ses dixièmes et derniers Mondiaux. A suivre aussi Marie-Josée La Tou ou encore Elaine Thompson.

Sur quelle chaîne suivre les Mondiaux ?

Les championnats du monde d'Eugene sont à suivre en intégralité sur les antennes de France Télévisions.