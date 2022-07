PSG : Voici le numéro des joueurs pour la saison prochaine

Le PSG a dévoilé le numéro de chaque Parisien pour la saison prochaine avec notamment celui attribué à sa nouvelle recrue portugaise Vitinha et un changement pour Gianluigi Donnarumma.

C’est une petite révolution. Une nouvelle réglementation de la LFP permet aux joueurs de Ligue 1 de choisir un numéro entre 1 et 99 à partir de la saison prochaine. Une nouveauté qui a fait des heureux du côté du PSG, qui a dévoilé le numéro de chacun de ses joueurs pour l’exercice à venir. Et notamment de Gianluigui Donnarumma. Porteur du numéro 50 pour sa première année dans la capitale, le gardien italien a récupéré le n°99 qu’il avait à l’AC Milan et qui correspond à son année de naissance.

Alexandre Letellier, qui a prolongé son contrat avec le champion de France, a de son côté opté pour le numéro 90. Pour le reste, aucun de changement n’est à signaler pour le moment. Les autres joueurs ont conservé leur numéro. Arrivé cet été en provenance de Porto, Vitinha a lui récupéré le numéro 17, laissé vacant par Colin Dagba parti en prêt du côté de Strasbourg.

Mais rien n’est encore figé et les numéros des joueurs pourraient évoluer d’ici la fin du mercato en fonction des arrivées ainsi que des départs.

Gardiens

1 : Keylor Navas

16 : Sergio Rico

90 : Alexandre Letellier

99 : Gianluigi Donnarumma

Défenseurs

2 : Achraf Hakimi

3 : Presnel Kimpembe

4 : Sergio Ramos

5 : Marquinhos

14 : Juan Bernat

20 : Layvin Kurzawa

22 : Abdou Diallo

24 : Thilo Kehrer

25 : Nuno Mendes

Milieux

6 : Marco Verratti

8 : Leandro Paredes

12 : Rafinha

15 : Danilo Pereira

17 : Vitinha

18 : Georginio Wijnaldum

19 : Pablo Sarabia

21 : Ander Herrera

23 : Julian Draxler

27 : Idrissa Gueye

28 : Eric-Junior Dina-Ebimbe

Attaquants

7 : Kylian Mbappé

9 : Mauro Icardi

10 : Neymar

29 : Arnaud Kalimuendo

30 : Lionel Messi