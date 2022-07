Tour de France 2022 : Jonas Vingegaard fait coup double, Romain Bardet deuxième du général

Jonas Vingegaard s'est imposé lors de la 11e étape du Tour de France 2022, mercredi, entre Albertville et le Col du Granon, et s'est emparé du maillot jaune. Romain Bardet fait une excellente opération et se retrouve deuxième du classement général.

Une étape de dingue ! La 11e étape du Tour de France 2022, remportée mercredi par Jonas Vingegaard a offert un véritable spectacle haut en couleurs lors de l'étape reliant Albertville au Col du Granon.

Jonas Vingegaard drops @TamauPogi ! The Yellow Jersey can't follow!





Jonas Vingegaard décramponne @TamauPogi ! Le maillot jaune vacille !#TDF2022 pic.twitter.com/sFzeW93Rej — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

En s'offrant sa première victoire sur la Grande Boucle, le Danois en a profité pour déposséder du maillot jaune Tadej Pogacar.

«D'abord, je tiens à remercier mon équipe, ils ont tous été formidables, surtout Primoz (Roglic) qui s'est comporté de façon très généreuse, il a fait tout ce qu'il pouvait pour moi. J'ai du mal à réaliser, c'est vraiment incroyable : j'ai toujours rêvé de gagner une étape du Tour. Et, en plus, j'ai le maillot jaune ! On avait un plan au départ, on voulait rendre la course très dure, on pensait que cela jouerait pour moi et pour Primoz, a expliqué Jonas Vingegaard. (…) Au Galibier, Pogacar était très fort. Je pensais qu'il allait y aller dans la dernière ascension, moi je devais attaquer pour gagner l'étape. C'est un très grand coureur, sûrement le meilleur du monde. Lui prendre le maillot jaune, c'est impensable. Je m'attends à ce qu'il fasse tout pour le reprendre.»

Le double tenant du titre a subi une défaillance dans les cinq derniers kilomètres et a perdu près de trois minutes dans la plus haute arrivée en altitude de ce Tour, à 2.413 mètres. Il se retrouve désormais troisième du général derrière son dauphin de l'an dernier et le Français Romain Bardet, auteur d'une sublime étape.

Il faut dire qu'à la veille du 14 juillet, les Tricolores se sont montrés à leur avantage. Warren Barguil, membre de l'échappée lancée en début d'étape, a franchi en tête le sommet du Galibier, le point le plus haut atteint par la course cette année (2.642 m). Rattrapé par les poursuivants, c'est Bardet qui a pris le relais pour briller et s'offrir la place de dauphin au général.

Une bonne nouvelle avant l'autre grande étape alpestre menant à l'Alpe d'Huez jeudi. Et il devrait y avoir encore du spectacle.