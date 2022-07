Tour de France : Les victoires françaises lors d'un 14 juillet

Une victoire sur le Tour de France le 14 juillet est toujours spéciale pour les coureurs français et les spectateurs. Voici les vainqueurs français lors d'une étape sur la Grande Boucle le jour de la fête nationale.

Warren barguil - 2017

En remportant l'étape de montagne entre Saint-Girons et Foix (Ariège), Warren Barguil (Sunweb) a mis fin à une disette de 12 ans pour le cyclisme français un 14 juillet. Le grimpeur français remportera également le maillot à pois de cette édition 2017.

David Moncoutié - 2005

Une victoire au panache. Le coureur de la Cofidis s'était échappé à 37 km de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) pour un succès solitaire lors d'une étape de moyenne montagne. Il a succédé à Richard Virenque, vainqueur un an plus tôt le jour de la fête nationale.

Richard Virenque - 2004

Il a marqué l'histoire du sport français. Richard Virenque, c'est sept maillots à pois ramenés jusque sur les Champs-Élysées. Ce 14 juillet 2004, le pensionnaire de la Quick-Step a faussé compagnie à Axel Merckx pour défiler en solo à Saint-Flour, en Auvergne.

Laurent Jalabert - 2001 et 1995

Il était un habitué du 14 juillet sur le Tour de France. Laurent Jalabert a remporté une première étape le jour de la fête nationale en 1995 à Mende (Lozère) avant de récidiver six ans plus tard. En 2001, lors d'une étape qui s'est élancée de Strasbourg (Bas-Rhin), il est parti seul à 7 km de l'arrivée pour rejoindre Colmar (Haut-Rhin). Cette année-là, le natif de Mazamet (Tarn) parvient à conserver le maillot à pois jusqu'au bout.

Laurent Brochard - 1997

Deux ans avant l'un des plus mauvais souvenirs du cyclisme qu'est l'affaire Festina, Laurent Brochard a fait vibrer les Français lors de ce jour si spécial. Et de quelle manière ! Accompagné par Richard Virenque (Festina), Jan Ullrich (Deutsche Telecom) et Marco Pantani (Mercatone Uno), Brochard, maillot de meilleur grimpeur sur les épaules, a profité du travail d'équipe de Virenque pour franchir en premier la ligne d'arrivée à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) et mettre fin à 22 ans d'attente.

Les autres victoires françaises

Comme Laurent Jalabert, Bernard Thévenet s’est imposé à deux reprises un 14 juillet. Vainqueur une première fois en 1970, il a remis ça cinq ans plus tard à Pra-Loup, où il a pris le pouvoir pour finalement remporter sa première Grande-Boucle cette année-là.

Quintuple vainqueur du Tour de France, Jacques Anquetil a lui aussi levé les bras deux fois un 14 juillet. Et à chaque fois, c’était sur un contre-la-montre. Le premier était un chrono long de 74,5 km entre Bergerac et Périgueux en 1961. Le second s’est tenu entre Versailles et Paris pour achever le Tour de France 1964 et décrocher son 5e sacre.

Émile Idée (1949), Jean Robic (1953), Jean Bourles (1957), Roger Pingeon (1968), Raymond Delisle (1969), Bernard Labourdette (1971), Mariano Martinez (1980), Vincent Barteau (1989) ont également goûté à la joie d’une victoire sur le Tour de France un 14 juillet.