Euro féminin 2022 : Les Bleues assurent contre la Belgique (2-1) et filent en quarts de finale

Facile vainqueur de l’Italie pour son premier match à l’Euro féminin 2022, l’équipe de France a enchaîné, ce jeudi, face à la Belgique (2-1) pour s’assurer la première place de son groupe et décrocher son billet pour les quarts de finale avant même son dernier match de poules contre l’Islande. Seule ombre au tableau, la blessure de Marie-Antoinette Katoto.

Il n’y a cette fois pas eu de feu d’artifice. Mais les Bleues ont assuré l’essentiel et atteint leur premier objectif dans cet Euro féminin 2022. Quatre jours après leur entrée en matière quasi parfaite dans la compétition contre l’Italie (5-1), elles sont venues à bout, ce jeudi, de la Belgique (2-1), s’assurant au passage la première place du groupe D et décrochant leur billet pour les quarts de finale.





Après sa victoire face à la Belgique -, les Bleues sont dores et déjà qualifiées pour la suite de la compétition #FiersdetreBleues #WEURO2022 pic.twitter.com/zHkegxxOHi — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 14, 2022

Sur la même pelouse du New York Stadium de Rotherham, la prestation des filles de Corinne Diacre a été toutefois beaucoup moins aboutie. Elles étaient pourtant parties sur les mêmes bases que face aux Italiennes avec la première mèche allumée de la tête d'entrée de jeu par Kadidiatou Diani (6e). Mais la sortie sur blessure au quart d'heure de jeu de Marie-Antoinette Katoto, touchée au genou, a déréglé la machine.

Malgré une large possession de balle, les Tricolores ont été moins entreprenantes et dangereuses devant le but adverse. Et elles se sont fait surprendre sur la première occasion belge. Sur un service de la capitaine Tessa Wullaert, la Lyonnaise Janice Cayman a devancé du bout du pied Wendie Renard pour tromper Pauline Peyraud-Magnin (36e). Mais les Françaises ont à peine eu le temps de douter. A peine cinq minutes plus tard, Griedge Mbock, encore de la tête, a redonné l’avantage à l’équipe de France juste avant la pause (41e).

La seconde période a été à peu près identique à la première avec des Bleues qui ont confisqué le ballon sans parvenir à imposer leur rythme et à se mettre à l’abri avec notamment un penalty manqué par Wendie Renard en toute fin de match. Mais si tout n’a pas été parfait, elles se satisferont de ce succès synonyme de qualification pour la suite de la compétition.

Inquiètude concernant Marie-Antoinette Katoto

Reste à savoir si elle se fera avec ou sans Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante tricolore, déjà strappée au niveau du genou droit, a été contrainte de céder sa place après s’être écroulée sur le terrain. Remplacée par Ouleymata Sarr, la joueuse du PSG, qui avait déjà été touchée la veille de la rencontre dans un duel avec Eve Périsset à l’entrainement, était revenue sur le banc après la pause à l’aide de béquilles et avec une poche de glace sur son genou.

Si le staff tricolore et Corinne Diacre se sont voulus rassurants, elle devrait être préservée lors du dernier de poules, lundi, face à l’Islande. Avec la première place et la qualification pour les quarts de finale, où les Bleues affronteront le 2e du groupe C, déjà en poche, la sélectionneuse pourrait même procéder à une large revue d’effectif pour aborder les quarts de finale dans les meilleures conditions.