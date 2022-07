Euro féminin 2022 : les Bleues qualifiées pour les quarts de finale si…

L’équipe de France féminine de football jouera son 2e match à l’Euro 2022, ce jeudi soir, face à la Belgique et pourrait déjà décrocher son billet pour les quarts de finale de la compétition.

Les Bleues ne pouvaient pas rêver meilleure entrée. Pour leurs débuts à l’Euro 2022 en Angleterre, elles ont surclassé l’Italie pour décrocher une victoire nette et sans bavure (5-1). Et avec ce résultat, elles occupent non seulement la tête de leur groupe, devant la Belgique et l’Islande qui se sont neutralisées (1-1), mais elles peuvent déjà décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Les filles de Corinne Diacre seront qualifiées pour la suite de la compétition avant même leur dernière rencontre, contre les Islandaises, en cas de nouveau succès, ce jeudi soir, face aux Belges peu importe l’issue de l’autre match opposant l’Italie et l’Islande. Elles peuvent même s’assurer définitivement la première place en cas de victoire et si l’Islande ne bat pas l’Italie.

Si terminer en tête permettrait aux coéquipières de Wendie Renard de jouer leur quart de finale à Rotherham, elles pourraient toutefois hériter d’un adversaire redoutable avec potentiellement les Pays-Bas, championnes d’Europe et vice-championnes du monde en titre, ou la Suède, vice-championnes olympiques à Rio et à Tokyo et 3es de la Coupe du monde 2019 en France.