Football : Ousmane Dembélé prolonge au FC Barcelone

L'international français Ousmane Dembélé a prolongé, ce jeudi 14 juillet, son contrat de deux ans avec le FC Barcelone. Il est désormais lié au club catalan jusqu'en 2024.

C'est fait. Le milieu international français Ousmane Dembélé, 25 ans, a prolongé de deux ans, soit jusqu'en 2024, son contrat avec le FC Barcelone, a annoncé le club catalan ce jeudi 14 juillet.

Cette prolongation est la fin d'un long feuilleton qui durait depuis des mois. Un temps annoncé sur le départ, Dembélé a finalement trouvé un accord pour rester dans le club où il évolue depuis 2017.

Depuis son arrivé au Barça l'ancien rennais a réussi 34 passes décisives et marqué 32 buts. Il compte actuellement 2 Liga à son actif (2017/18 et 2018/19), 2 Coupes du Roi (2017/18 et 2020/21) et une Supercoupe d'Espagne (2018/19).