Italie : le Français Tiémoué Bakayoko arrêté par erreur par la police

Tiémoué Bakayoko, le milieu de terrain français de l’AC Milan, a été victime d’une arrestation musclée par la police italienne avant qu’elle ne se rende compte de son erreur.

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. L’international français Tiémoué Bakayoko a fait l’objet d’une arrestation par la police italienne à Milan. Le joueur a été rapidement relâché lorsque les policiers ont découvert son identité.

La scène remonte au 3 juillet. Après une fusillade entre ressortissants sénégalais pour des problèmes de trafic de drogue, comme le précise la Gazzetta dello sport, la circulation est stoppée par les forces de l’ordre qui réalisent plusieurs contrôles.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.





Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022