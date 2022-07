Coupe du monde féminine 2023 : quand aura lieu la compétition ?

La Coupe du monde féminine de football 2023 se déroulera conjointement en Australie et en Nouvelle-Zélande dans tout juste un an. Voici les dates de la compétition.

Encore un an à tenir. Alors qu’elle dispute actuellement l’Euro 2022, l’équipe de France féminine sera en lice lors du Mondial 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cette Coupe du monde, dont les Etats-Unis sont les doubles tenants du titre, commencera le 20 juillet 2023 à l'Eden Park d'Auckland, et s'achèvera avec une finale disputée le 20 août à Sydney, au Stadium Australia.

Cette 9e édition de la Coupe du monde sera la première à compter 32 équipes. Pour l'heure, dix nations ont déjà validé leur qualification : l'Australie, l'Espagne, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Chine, la Corée du Sud, la Suède et le Vietnam.

«Je tiens notamment à souligner le chaleureux accueil culturel dont les deux pays organisateurs nous ont gratifiés, a déclaré Fatma Samoura, la secrétaire générale de la Fédération internationale mercredi à Sydney, un an avant l’événement.. Voilà qui en dit long sur notre sport et sur l’état d’esprit qui règne ici. Je suis par ailleurs très heureuse de rencontrer des femmes qui soutiennent la compétition et qui exercent une influence positive sur la société. Avec une telle passion, cette Coupe du monde, la première dans l’hémisphère sud, sera certainement inoubliable.»

A noter que le tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, se tiendra le 22 octobre à Auckland, a annoncé la FIFA dans la nuit de jeudi à vendredi.