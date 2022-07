«Ils ont mis nos vies en danger» : Tiémoué Bakayoko réagit à son arrestation musclée en Italie

Tiémoué Bakayoko, footballeur français de l’AC Milan, arrêté par erreur par la police, est revenu sur l’incident mercredi 20 juillet sur Instagram.

Le milieu de terrain de l’AC Milan, Tiémoué Bakayoko, s'est exprimé sur Instagram concernant son arrestation par erreur en Italie.

En début de semaine, une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux où on voit la police arrêter l’ancien monégasque. Un contrôle motivé par la recherche des auteurs d’une fusillade à proximité des lieux.

«C'est allé plus loin que ça aurait dû»

«Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout, indique Tiémoué Bakayoko. C'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Ils ont clairement mis nos vies en danger, peu importe les raisons qui les ont poussées à faire ça. C'est une erreur, sachant qu'il n'y avait aucune certitude sur les suspects appréhendés.»

Calme, celui qui est annoncé sur le départ de l’AC Milan n’a opposé aucune résistance lors de son arrestation. Il a dû attendre quelques minutes pour que son identité soit confirmée.

«Les autorités de Milan ont communiqué récemment, que c'était une erreur des policiers et qu'ils s'en étaient rendus compte sur le moment, a-t-il expliqué. L'erreur est humaine, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie utilisées me posent problème. Je trouve que c'est allé plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas fait tout simplement un contrôle digne de ce nom? En demandant les papiers du véhicule, en communiquant tout simplement...»