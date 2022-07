Escalade : voici cinq raisons pour se lancer dans cette discipline

En recherche d’une nouvelle discipline sportive pour cet été ou la rentrée ? L’escalade est un véritable sport à découvrir. Voici pourquoi.

L’été, c’est l’occasion de se lancer dans une nouvelle discipline sportive pour bien attaquer la rentrée de septembre. Alors, pourquoi ne pas se mettre à l’escalade. On vous donne cinq raisons de franchir le pas pour gravir les murs.

L’escalade, sport très ludique

Qui dit pratique sportive, dit d’abord plaisir. Évidemment, ce n’est peut-être pas le premier qui vient à l’esprit lorsque l’on évoque l’escalade sauf que, contrairement aux idées reçues, cette pratique sportive offre de nombreuses possibilités d’apprentissage de façon très ludique.

Si les premiers pas sont souvent difficiles car on ne sait pas trop comment s’y prendre, en regardant, analysant, écoutant les conseils des professionnels présents dans la salle, le novice va vite se prendre au jeu.

D’ailleurs, le groupe Climb up, qui est le plus grand réseau de salles d’escalade de France, a imaginé tout un espace de «fun climbing» dans sa salle d’Aubervillers, particulièrement adressé aux groupes d'enfants ou aux entreprises, pour se mesurer les uns aux autres. Dans cette salle, considérée comme la plus grande d’Europe, on y trouve d’ailleurs des blocs spécifiques pour les tranches d'âge permettent aussi d'accueillir les enfants dès 3 ans… et même jusqu'à 97 ans. Sans oublier que même les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues avec des moniteurs adaptés.

Un sport complet

En plus du sentiment de dépassement de soi, s’ajoute à l’escalade d’autres bénéfices de ce sport comme la sollicitation de tous les muscles, le travail de la souplesse mais aussi la concentration. «C'est un sport équilibré pour le haut et le bas du corps, quand on grimpe on est vraiment concentré sur nos quatre points d'appuis et c'est un sport où tu as une partie du temps où tu vas échanger et refaire le monde, explique François Petit, ex-champion du monde d'escalade et fondateur de Climb up. Ce n'est pas comme le fitness où tu fais ton sport, puis tu vas te doucher et tu rentres chez toi. On est un lieu de vie et de rencontres.»

La nouvelle discipline en vogue

Pas question de faire les suiveurs mais l’escalade est la nouvelle discipline en vogue ces derniers temps. Depuis l’été 2021 et les Jeux olympiques de Tokyo notamment où le sport a fait son apparition, il y a un nouvel essor dans l’Hexagone. Et l’envie de s’inscrire à un nouveau sport y est pour beaucoup également. «Dans l'escalade, il y a plus de valeurs, résume François Petit. Avant, les gens voulaient davantage s'occuper de leur corps et leur bien-être physique. Maintenant ils se préoccupent de leur santé et je pense que l'escalade va prendre une grosse part de marché.» On compte près de 160 salles privées en France.

Des voies différentes selon les niveaux

Il y a plusieurs niveaux en escalade. Pas question de lâcher un novice dans les «voies» les plus compliquées. Chacun son rythme. Par exemple, chez Climb up à Aubervilliers, la salle propose près de 200 voies différentes sur des hauteurs de 10 mètres environ. Il y a également un coin dédié à la pratique du bloc, qui ne nécessite pas de baudriers ni d'assurage spécifique. De nombreux cours sont par ailleurs proposés pour les débutants. «Notre spécificité, c'est le fait de proposer beaucoup d'escalade sur voie avec des passages où l'on peut monter jusqu'à 10 ou 15 mètres de hauteur, détaille François Petit. Climb Up propose également de nombreux cours afin que chacun puisse se former à son rythme. En termes de sécurité, notre équipe de moniteurs experts est là pour encadrer les pratiquants et les former aux règles essentielles. Chaque personne peut ensuite se fixer son propre challenge en définissant l'intensité de sa pratique ! ».

Des salles incroyables

À l'heure où l'escalade fait de plus en plus d'adeptes, les salles poussent de plus en plus en France. Et c’est notamment le cas du leader des activités verticales indoor, Climb Up, qui a étendu en quelques semaines son réseau de salles de sport. D’Aubervilliers (considérée comme la plus grande d’Europe) à Saint-Etienne en passant Cergy-Pontoise, Climb Up offre plusieurs lieux pour les novices ou spécialistes.