Athlétisme : la performance historique de l’Américaine Sydney McLaughlin sur 400 m haies

Sydney McLaughlin a réalisé une performance monumentale en finale des mondiaux du 400 m haies, ce vendredi 22 juillet, en améliorant de manière considérable son record du monde.

Coup tonnerre à Eugene, dans l’Oregon, qui accueille actuellement les championnats du monde d’athlétisme. L’Américaine Sydney McLaughlin a pulvérisé le record du monde du 400 m haies lors de la finale de la compétition, ce vendredi 22 juillet.

En bouclant son tour de piste en 50 sec 68, la championne olympique en titre a retranché plus de sept dixièmes à son précédent record du monde (51.41) au bout de cette finale mondiale, devenant la première femme sous les 51 secondes sur 400 m haies, à 22 ans seulement.

⚡⚡⚡ Incroyable Sydney McLaughlin qui remporte la finale du 400 m haies en 50"68, nouveau record du monde !





▶ Tous les Mondiaux d'Eugene ici : https://t.co/aezVLZSXW8 pic.twitter.com/Ro1jXX0qLa — francetvsport (@francetvsport) July 23, 2022

Une performance stratosphérique, lors de la finale, il y avait un «monde» d’écart entre elle et ses concurrentes. En l’espace d’un an, entre son titre olympique à Tokyo et son titre mondial à Eugene, elle a abaissé de plus d’une seconde le record du monde de la discipline.

Les éloges n’ont pas tardé à pleuvoir. «Elle est unique», a salué sur Twitter l'icône américaine au bord de la retraite Allyson Felix, l'athlète la plus médaillée de l'histoire aux Mondiaux et sa partenaire d'entraînement à Los Angeles. «C'est la meilleure performance que j'aie jamais vue», s'est enthousiasmé le double champion du monde du décathlon (2009 et 2011) américain Trey Hardee.

La native du New Jersey se plaît décidément dans le mythique stade de Eugene, à l'autre bout des Etats-Unis : c'est là qu'elle a établi trois de ses quatre records du monde. Comment prendre la mesure de sa performance ? Avec ce chrono supersonique, McLaughlin aurait battu deux concurrentes de la finale du 400 m plat courue quelques minutes plus tôt.