Maroc-Afrique du Sud, finale CAN féminine 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Maroc-Afrique du Sud, la finale CAN féminine 2022, aura lieu samedi 23 juillet. Voici comment la suivre à la TV.

Qui sera sur le toit de l’Afrique ? Les Lionnes de l’Atlas ou les Banyana-Banyana ? Le Maroc affronte l’Afrique du sud en finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2022 samedi à Rabat.

Vainqueurs de la meilleur équipe africaine de l’histoire, le Nigéria, en demi-finale (aux tirs au but), les joueuses du technicien français Reynald Pedros, qui ont validé leur ticket pour leur première Coupe du monde en 2023, rêvent de s’offrir leur tout premier titre dans une compétition internationale.

Reynald Pedros champion d'Afrique ?

Il faudra se méfier d’une équipe sud-africaine très impressionnante depuis le début de la CAN 2022 et qui elle aussi, veut enregistrer son premier titre. La rencontre aura lieu au Stade Moulay Abdallah de Rabat et sera diffusée en direct en France sur beIN SPORTS 2.

Programme TV

Maroc-Afrique du Sud

Finale CAN féminine 2022

Samedi 23 juillet

21h sur beIN SPORTS 2