Tour de France 2022 : Jonas Vingegaard, du conditionnement de poissons au sacre sur la Grande Boucle

Jonas Vingegaard a remporté le Tour de France 2022, la plus prestigieuse course cycliste du monde ce dimanche, un an après avoir échoué derrière Tadej Pogacar. Un sacre de prestige venant concrétiser une ascension fulgurante.

Poissonnier il y a quatre ans et nouveau vainqueur du Tour de France. Voici la trajectoire peu commune connue par le nouveau vainqueur de la Grande Boucle en 2022, le danois de 25 ans Jonas Vingegaard.

Dauphin de Tadej Pocagar l’an dernier sur la Grande Boucle, le coureur de la Jumbo-Visma est parvenu à battre le cycliste slovène cette année pour inscrire son nom au palmarès du Tour de France. Retour sur une passion née par hasard et une éclosion tardive au plus haut niveau.

Les débuts de Jonas Vingegaard

Dès l’âge de 10 ans, il assiste à sa première course cycliste professionnelle avec ses parents à l’occasion de la première étape du Tour de Danemark 2007, dont le départ est donné à Thisted, une ville portuaire située à 10 kilomètres de sa ville natale, Hillerslev.

Sur place, il fait la rencontre du club de cyclisme local et essaie un vélo. Un coup de foudre instantané pour le Danois. «Il y avait un vélo, et un home training. Je l'ai essayé et ils ont dit que j'étais vraiment bon. Je suppose qu'ils disaient ça à tout le monde parce qu'ils voulaient de nouveaux membres. Mais ça a au moins marché pour moi. Depuis, je ne suis jamais redescendu de mon vélo», a révélé Jonas Vingegaard dans un entretien accordé à Eurosport.

Son arrivée en deuxième division à 19 ans

Grâce à une victoire lors d’une course locale d’importance au Danemark à 19 ans, il tape dans l’œil des recruteurs de la formation ColoQuick, évoluant en Continental Pro, à savoir la seconde division professionnelle, en 2016.

«J'avais participé à une course locale au Danemark. Certains pros participaient. A la fin, je me sentais fort et j'ai gagné la course. Le propriétaire de ColoQuick était là, il m'a vu et il a tout de suite été intéressé. Il me voulait dans son équipe. Je crois qu'une ou deux semaines après, je commençais chez eux», a confié Vingegaard dans l’entretien.

Il conditionnait du poisson jusqu’en 2018

N’arrivant pas à franchir un palier et touché par une grave blessure, une fracture au fémur, en 2017, Jonas Vingegaard trouve un travail de conditionneur de poissons afin de boucler les fins de mois. D’ailleurs, en 2017, un reportage diffusé à la télévision danoise le montre en pleine activité dans l’entreprise. Une situation coquace quand on sait qu’il remportera le Tour de France cinq ans plus tard.

Tour de France leader Jonas Vingegaard working in a fish-packing plant back in 2017, before turning pro. pic.twitter.com/ClZXtzxaM9 — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) July 13, 2022

«J'avais arrêté mes études en 2016. Alors je devais travailler. Après ma blessure, j'ai travaillé dans une usine de poissons, c'est probablement le reportage que vous avez vu. J'ai travaillé là-bas jusqu'à l'été 2018. Et j'ai signé chez Jumbo Visma en 2019. Donc six mois avant de rejoindre l'équipe, je travaillais encore dans le poisson», a affirmé le deuxième du Tour de France 2021.

Sa relation fusionnelle avec Trine et Agu

De 9 ans sa cadette, sa femme Trine Hanssen joue un rôle majeur dans l’accomplissement personnel et sportif du Danois, qu’elle décrit comme «quelqu'un de très timide, secret même».

A l’origine, elle occupait le poste de responsable marketing à Coloquick avant de tomber amoureuse du coureur danois. Le couple inséparable, a eu une petite fille prénommée Agu en 2020.

D’ailleurs, le rituel de Jonas Vingegaard sur la Grande Boucle était d’appeler directement sa femme à la fin de chaque étape, avant même de répondre aux questions des journalistes, même après une victoire.

Un déclic lors d’un stage en Espagne en 2018

Revenu plus fort de sa fracture du fémur, Jonas Vingegaard connaît un véritable déclic en janvier 2018, lors d’un stage avec son équipe ColoQuick à Calpe (Espagne). Connu pour ses capacités de rouleur, le Danois se découvre une nouvelle spécialité de grimpeur. Sur place, il fait tomber le record du réputé col de Rates, une montée d’environ 10 kilomètres avec les 4 derniers compris entre 10 et 16%.

«Jonas nous a rejoint en 2016-2017. Il était facile à vivre mais déjà très ambitieux. Il restait cependant beaucoup de chemin à parcourir pour lui. A ce moment-là, il manquait énormément de puissance. Mais quand nous sommes allés en stage à Calpe, son talent a explosé aux yeux de tous. Il grimpait si bien !», a dévoilé Christian Moberg Jörgensen, ancien coéquipier de Vingegaard et nouveau directeur sportif de l’équipe, pour Eurosport.

Chez Jumbo-Visma, il franchit les paliers en remportant une étape du Tour de Pologne en 2019 et en terminant deuxième du général au Tour de Danemark, avant d’exploser en 2021 avec une victoire d’étape au Tour des Emirats arabe unis et surtout une place surprise de dauphin au Tour de France. Une surprise qu’il a pris soin de confirmer cette année en prenant le meilleur sur son bourreau de l’an passé.