UFC : l’émouvant message de Paddy Pimblett sur le suicide des hommes

Paddy Pimblett, combattant anglais de MMA, a dédié samedi soir sa victoire, lors de l’UFC Londres, à l'un de ses amis, qui s'est suicidé quelques heures avant son combat.

Des paroles pour un message très fort. Quelques minutes après sa victoire face à l’Américain Jordan Leavitt, Paddy Pimblett, l’un des combattants phares de l’UFC, a livré un poignant message au public de Londres.

Comme le dit Paddy Pimblett "Les hommes, mettez-vous à parler"





Si vous sentez que ça ne va pas, ne restez pas seul. Des numéros comme le 3114_appel sont disponibles. pic.twitter.com/66E6aQEFvD — UFC France (@UFCFRA) July 23, 2022

Celui qui est habitué à faire «rire» le public par son style et ses frasques – il a d’ailleurs montrer ses fesses la veille lors de la pesée – a cette fois-ci décidé de parler d’un sujet tabou : le suicide chez les hommes.

«Parlez à quelqu’un !»

«Je dédie cette victoire à Baby Lee Hodgson (un de ses jeunes fans mort d’un cancer, ndlr). C’était un petit guerrier. Il était un battant, encore plus que nous tous réunis, a d’abord lancé Paddy Pimblett avant de poursuivre. Vendredi, à 4h du matin, on m’a appris le suicide d’un ami. (...) Alors Ricky, cette victoire est pour toi!»

De là, il s’est lancé dans un appel. «Il y a une stigmatisation dans ce monde, on pense que les hommes ne peuvent pas parler, a-t-il pointé du doigt. Si vous êtes un homme et que vous avez du poids sur les épaules et si vous pensez que la seule façon de résoudre le problème est de vous tuer, parlez à quelqu’un. Parlez à n’importe qui ! Je sais que je préfère qu’ils pleurent sur mon épaule plutôt que d’aller à ses funérailles la semaine prochaine. Débarrassons-nous de cette stigmatisation.»

