Espagne : une footballeuse ukrainienne apprend qu’elle est congédiée par son club sur Whatsapp

Une footballeuse ukrainienne a appris qu'elle était licenciée par son club espagnol après avoir reçu un message sur WhatsApp.

Recrutée en mars par l’AEM Lleida, un club de deuxième division espagnole, pendant la guerre en Ukraine, Tetyana Kytayeva a été licenciée après avoir reçu un message sur WhatsApp, il y a quelques jours.

Quelques jours après avoir reçu une proposition de prolongation de contrat, cette internationale ukrainienne a reçu un message de son président lui indiquant qu’elle n’était pas conservée.

«J'avais la possibilité de retourner en Ukraine (au Zhytlobud-2 Kharkiv, ndlr), mais Lleida m'a fait comprendre qu'il comptait toujours sur moi, a expliqué Kytayeva au journal catalan Ara. Le 14 juillet, nous avons eu une autre réunion avec la direction et il y a eu des désaccords sur les termes du contrat, mais en quelques jours, nous l'avons résolu. Dans l'après-midi du 20 juillet, nous sommes finalement parvenus à un accord avec le président. Et le lendemain matin, à la place, il m'a envoyé un message pour me dire que j'étais licenciée.»

La joueuse se retrouve également sans logement

La raison ? Son entraîneur ne souhaitait pas la conserver dans l’effectif. «Le président m'a envoyé un message disant : "L'entraîneur ne te garde pas pour la saison prochaine, il a d'autres joueuses." Bien sûr, j'ai essayé de savoir comment cela avait pu arriver et pourquoi ne me l'avaient-ils pas dit avant, explique la joueuse. Le président a dit que c'était la décision de l'entraîneur et qu'il ne pouvait en aucun cas l'influencer.»

Un licenciement qui a entraîné une autre mauvaise nouvelle puisque Tetyana Kytayeva a dû quitter son logement mis à disposition par Lleida. «Je n'aurais jamais pensé que cela finirait comme ça, avoue-t-elle. Maintenant, je dois chercher un nouveau club, ce qui est difficile à une date aussi tardive. En plus, je dois chercher un appartement pour vivre, puisque j'ai dû quitter celui que le club m'avait fourni.»

Pour le moment, elle est hébergée par son sélectionneur Lluis Cortés, ancien entraîneur du Barça notamment.