Tour de France : l’arrivée à Nice plutôt qu'à Paris en 2024 ?

Pour la première fois depuis sa création en 1903, l’arrivée du Tour de France 2024 ne devrait pas avoir lieu à Paris en raison de la proximité des Jeux Olympiques organisés dans la capitale.

C’est une tradition. Depuis sa création en 1903, l’arrivée finale du Tour de France a lieu à Paris. Elle se tient même sur la célèbre avenue des Champs-Elysées depuis 1975. Mais l’édition 2024 marquera une grande première. Le peloton ne clôturera pas la 111e Grande Boucle de l'histoire dans les rues de la capitale. En cause, la trop grande proximité avec les Jeux Olympiques, qui seront organisés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024.

Pour éviter «la dispersion des forces de sécurité» à cette période, «l’arrivée du Tour de France sera un peu anticipée et ne se fera probablement pas à Paris mais plutôt à Nice», a déclaré mardi la ministre au micro de France info. «On va probablement bien réagencer les éléments du calendrier qui peuvent l'être», a t-elle ajouté.

Le Grand Départ d'Italie

Prévue le dimanche 21 juillet 2024, l’arrivée devrait être délocalisée du côté de la Côte d’Azur et plus précisément à Nice, avait indiqué il y a quelques semaines la Gazzetta dello Sport. La ville du sud de la France est habituée à accueillir la Grande Boucle pour avoir été ville-étape à de nombreuses reprises. Pas plus tard qu’en 2020, elle avait notamment organisé le «Grand Départ» avec trois étapes au programme.

En 2024, ce dernier devrait se tenir le samedi 29 juin à Florence (Italie), sur la Piazzale Michelangelo. Et là aussi, ce sera une grande première. Car jamais dans son histoire le Tour de France ne s’est élancé en Italie.

Quatre étapes devraient se courir de l’autre côté des Alpes. La première reliera Florence à Rimini, la deuxième partira de Cesenatico pour rejoindre Bologne, la troisième verra le peloton s’élancer de Modène pour rallier Plaisance, avant un départ de Pinerolo vers la France pour la quatrième et dernière étape «italienne». Et l’arrivée finale se fera non loin de là trois semaines plus tard.