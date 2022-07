Boxe : WBA, WBC, IBF, WBO… Tout comprendre aux différentes ceintures

Dans la boxe, il existe plusieurs champions du monde par catégories mais aussi par organisation. Voici un éclairage pour mieux comprendre les différentes ceintures.

En boxe, les champions du monde sont nombreux, la faute aux catégories de poids mais surtout à l’existence de plusieurs fédérations mondiales.

Avec un total 17 catégories de poids et 4 ceintures par catégories, le «Noble art» compte pas moins de 68 champions. A cela viennent s’ajouter les titres «réguliers» et «intérim». Difficile de s’y retrouver donc.

Mais ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a quatre grandes fédérations mondiales majeures.

La WBA (World Boxing Association)

Fondée en 1921, la WBA est la plus ancienne fédération de boxe de la planète. Elle a pris la relève de la NBA, National Boxing Association (dont l'acronyme est désormais utilisé pour la ligue américaine de basket-ball) en 1962.

En plus des titres de champion du monde appelés champion régulier WBA et champion par intérim, la WBA décerne le titre de super champion à un champion en titre (régulier) ayant conservé sa ceinture plusieurs fois (cinq fois).

La WBC (World Boxing Council)

La WBC est la plus médiatique. Fondée en 1963 par 11 pays (États-Unis, Argentine, Royaume-Uni, France, Mexique, Philippines, Panama, Chili, Pérou, Venezuela et Brésil), cette fédération est la plus connue mais aussi la plus courtisée par les boxeurs. Il faut dire que les Américains en raffolent et ne cessent de la mettre en valeur. Ce n’est pas pour rien qu’elle est souvent remportée par les boxeurs venus des Etats-Unis.

L’IBF (International Boxing Federation)

L’IBF a été créée en 1983, elle est le principal successeur de l'USBA (l'United States Boxing Association). Bob Lee l’a fondée après avoir échoué dans sa tentative de devenir président de la WBA.

La WBO (World Boxing Organization)

Fondée en 1988 par un groupe d'hommes d'affaires dominicains et panaméens dissidents de la WBA, la WBO a vu un affrontement des plus spectaculaires : Conor McGregor, champion MMA de l’UFC contre Floyd Mayweather.

A noter que l’on trouve également la ceinture IBO mais elle est considérée comme mineure.

Et concernant la ceinture The Ring, elle est décernée par le média américain du même nom à titre symbolique, lorsqu’un boxeur à prouver sa supériorité dans une catégorie.

Il existe également d’autres organisations moins connues mais qui tentent de mettre les boxeurs et boxeuses sous le feu des projecteurs. On trouve ainsi l’IWBF (International Women’s Boxing Federation), l’IBA (International Boxing Association), la WPBF (World Professional Boxing Federation), la GBU (Global Boxing Union) et l’AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur).

