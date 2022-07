Football : Luis Suarez fait officiellement son retour au Nacional d’Uruguay

Le club de football du Nacional, en Uruguay, a officialisé mercredi le retour de l'attaquant Luis Suarez qui s'est engagé pour cinq mois.

Un retour que tous les fans aimeraient voir. Luis Suarez, libre de tout contrat après avoir quitté l'Atlético de Madrid à la fin de la saison dernière, s’est engagé avec le club de ses débuts professionnels, le Nacional d’Uruguay.

Le président de club José Fuentes a déclaré au micro de la radio Sport 890 que l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, de Liverpool, du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid arriverait en fin de semaine à Montevideo et qu'«il serait prêt» à jouer dès mardi pour le Nacional.

Professionnel à 18 ans

Les supporteurs du club ont récemment lancé une véritable campagne sur les réseaux sociaux pour convaincre El Pistolero de revenir au club. Le buteur a fait ses débuts professionnels au Nacional à l'âge de 18 ans en mai 2005.

Après une saison complète, il est parti à Groningen aux Pays-Bas, puis à l'Ajax un an plus tard. C'est là qu'il a attiré l'attention de Liverpool, club avec lequel il a remporté la Coupe de la Ligue en 2012 et a terminé meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2014. Après trois saisons et demie en Angleterre, il a rejoint le FC Barcelone pour plus de 80 millions d'euros.

C'est en Catalogne qu'il connaît sa période la plus faste en formant la MSN Messi-Suarez-Neymar, remportant quatre titres de champion d'Espagne et la Ligue des champions en 2015. Meilleur buteur de Liga en 2016, il remporte son second Soulier d'or. Il remportera une nouvelle fois la Liga avec l'Atlético de Madrid en 2021.