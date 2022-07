Football : le défenseur français Jules Koundé va s'engager avec le FC Barcelone

Jules Koundé, défenseur français de Séville, va s'engager pour cinq ans avec le FC Barcelone, a révélé jeudi la presse espagnole.

Dans les tuyaux depuis quelques temps, l'annonce de l'arrivée de Jules Koundé pour cinq ans au FC Barcelone semble se confirmer.

A 23 ans, le défenseur international va passer du FC Séville, qu’il avait rejoint en 2019 en provenance de Bordeaux, au Barça.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, «le Barça et Séville ont trouvé un accord de principe pour le transfert du défenseur central et il ne manque que la signature». Le montant de l'opération s'élèverait à environ 50 millions d'euros et 10 millions de bonus, précise le journal.

Selon As, Séville et Barcelone ont bouclé le transfert du défenseur mercredi «en attendant de l'officialiser». Il devrait être présenté lundi au Camp Nou.

Avec le club andalou, Jules Koundé, qui se remet actuellement d'une intervention chirurgicale après une blessure au pubis, a remporté la Ligue Europa lors de la saison 2019-2020. Il compte 11 sélections avec les Bleus, avec qui il a gagné la Ligue des nations l'an passé.