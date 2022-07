Formule 1 : Sebastian Vettel va prendre sa retraite à la fin de la saison

Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite à la fin de cette saison.

Un grand qui s’arrête. Sebastian Vettel, pilote allemand de Formule 1, a indiqué jeudi qu’il allait prendre sa retraite à la fin de la saison 2022.

A 35 ans, le quadruple champion du monde de F1, qui pilote actuellement au sein de l’écurie Aston-Martin, avait été sacré en 2010, 2011, 2012 et 2013 lorsqu’il évoluait chez Red Bull.

NEWS: Sebastian Vettel will retire from #F1 at the end of the 2022 season, bringing one of the greatest careers in the history of the sport to a close.





