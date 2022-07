Mathis Bellon : le jeune pilote moto mort tragiquement à l'âge de 8 ans

Le jeune pilote français Mathis Bellon est mort des suites d'un accident lors d’une course de moto en Italie. Le petit garçon de 8 ans avait été hospitalisé dans un état grave.

Un décès prématuré et tragique. Jeudi 28 juillet, le jeune pilote moto français Mathis Bellon est décédé à la suite de son hospitalisation survenue plusieurs jours auparavant.

Vendredi 22 juillet, le petit garçon de 8 ans avait été victime d’un accident de course, à l’issue duquel il avait été emmené à l’hôpital. La nouvelle avait été publiquement annoncée le lendemain de son admission. Après six jours de soins, le jeune pilote réunionnais a succombé à ses blessures, un an pile après la mort d'un autre jeune pilote de 14 ans, dans des circonstances similaires.

Mathis Bellon, petit protégé prometteur du pilote Sébastien Gimbert

Mathis Bellon laisse derrière lui une famille endeuillée. Sur les réseaux sociaux, les hommages se bousculent et sont tous relayés par Samuel, son papa.

Son centre de formation, Race experience, a eu une parole attentionnée à l’encontre du jeune sportif : «Tu vas nous manquer Mathis #38. Nous avons eu la chance de t’intégrer dans notre école et nous te remercions pour ce que tu as apporté. Tu es un ange et tu vas rejoindre des super pilotes là-haut qui vont aussi t’apprendre de belles choses. Nous sommes fiers de toi», peut-on lire sur leur profil Facebook.

Proches et partenaires de course à moto sont nombreux à se souvenir du petit protégé de Sébastien Gimbert qui avait vraisemblablement une belle carrière devant lui : «C’est un talent hors norme ! Pour moi, il est aussi impressionnant que Fabio Quartararo au même âge (8 ans, ndlr)», avait déclaré le pilote confirmé lors d’une interview pour Nice Matin.