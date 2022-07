Bill Russell, légende du basket américain, est mort à 88 ans

L'Américain Bill Russell, légende du basket-ball, et notamment des Celtics de Boston, en NBA, est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé ce dimanche sa famille.

Le Good Lord ne foulera plus de parquet. L'ancien basketteur américain Bill Russell, est mort ce dimanche 31 juillet à 88 ans, ont fait savoir ses proches.

«Bill Russell, le gagnant le plus prolifique de l'histoire du sport américain, s'est éteint paisiblement aujourd'hui, avec sa femme Jeannine à son chevet», a indiqué la famille de celui qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basket-ball.

Pivot des Celtics de Boston, Russell a remporté onze titres en treize ans dans la franchise du Massachusetts, entre 1956 et 1969. Ce qui fait de lui le basketteur le plus titré de l'histoire de la NBA, et même le recordman de titres dans une ligue nord-américaine de sport (à égalité avec le hockeyeur Henri Richard).

Détenteur de cinq trophées de Meilleur joueur de la saison, il a été douze fois All-star, et a également remporté l'or olympique avec les Etats-Unis aux Jeux de Melbourne, en 1956.

Depuis 2009, le trophée de Meilleur joueur des finales NBA porte son nom.