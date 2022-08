Football : les conversations entre l’arbitre et le VAR diffusées en Angleterre ?

La Premier League, le championnat de football d’Angleterre, souhaite diffuser les conversations entre les arbitres et leurs assistants-vidéos à l’issue des matchs, cette saison, a révélé mardi la presse britannique.

Les dirigeants de la Premier League ont indiqué vouloir diffuser les conversations entre les arbitres et le VAR à l’issue de chaque rencontre cette saison. Si, pour le moment, il ne s’agit que d’un plan proposé par Richard Masters, président du championnat d’Angleterre, l’idée est soutenue par beaucoup de monde.

L’objectif de cette diffusion est d’offrir une transparence aux décisions prises par l’arbitre central.

Recordings of conversations between referees and VARs will be made available to the public after matches under a Premier League plan, reports @martynziegler https://t.co/VlNglkPqrG

— Times Sport (@TimesSport) August 2, 2022