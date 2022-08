Formule 1 : Alpine annonce Oscar Piastri comme remplaçant de Fernando Alonso mais l'Australien dément

Oscar Piastri a été annoncé comme remplaçant de Fernando Alonso par Alpine, mardi… avant que le jeune pilote australien Formule 1 ne démente.

Quelle histoire ! Au lendemain de l’annonce du départ de Fernando Alonso chez Aston Martin, l’écurie française de Formule 1 a annoncé ce mardi que le remplaçant de l’Espagnol sera Oscar Piastri la saison prochaine. Sauf que quelques minutes plus tard, l'Australien a démenti.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon Oscar Piastri After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022