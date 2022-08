Football : Cristiano Ronaldo est le joueur le plus insulté sur Twitter

Cristiano Ronaldo, qui évolue toujours à Manchester United, est le joueur de Premier League ayant reçu le plus d’insultes sur Twitter lors de la première partie de saison 2021-2022.

Il a beau être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, les critiques sont toujours présentes. D’après une étude publiée mardi par la BBC, Cristiano Ronaldo est le joueur du championnat d’Angleterre ayant reçu le plus d’insultes sur Twitter lors de la première partie de saison 2021-2022.

En compagnie de son coéquipier à Manchester United Harry Maguire, la star portugaise est l’une des principales cibles des internautes en colère, selon une étude réalisée par l'Ofcom (l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni) et relayée par la BBC.

A new report from Ofcom shows Cristiano Ronaldo and Harry Maguire as the most abused Premier League players on Twitter #mulive [bbc] pic.twitter.com/HKSedz9FSc

— utdreport (@utdreport) August 2, 2022