PSG : Christophe Galtier attend encore trois joueurs

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a confié jeudi en conférence de presse qu’il attendait encore l’arrivée de trois joueurs pour compléter son effectif.

Pour sa conférence de presse avant la première journée de Ligue 1, lors de laquelle le PSG se déplacera à Clermont samedi soir, Christophe Galtier a fait un point sur le recrutement du club parisien.

«Vous m'avez demandé combien (de joueurs supplémentaires je souhaite, ndlr), je vous répond trois, après, je connais la difficulté du mercato, a confié l’ancien entraîneur de Lille et Nice. On n’est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en œuvre pour avoir le meilleur effectif.»

En attendant, Christophe Galtier a confirmé l’arrivée dans la journée du milieu de terrain portugais Renato Sanches, qu’il a connu au Losc.

«C'est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas, notamment si je compare à Marco (Verratti), Viti (Vitinha) ou Danilo (Pereira), a-t-il indiqué. Ce type de joueur est très explosif, percutant, avec de l'impact. Il a une capacité à casser des lignes et aussi rattraper des coups sur le plan défensif. Il y avait cette opportunité sur le marché, un joueur qui connaît à la fois le Championnat de France et le très haut niveau, il est international. Il n'a pas joué, il va être en retard par rapport à ses partenaires.»